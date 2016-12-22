Ксения Собчак объявила об уходе из L'Officiel

Октябрьский номер журнала L'Officiel станет последним, выпущенным под руководством Ксении Собчак, об этом она рассказала в Instagram.

«Это наш Октябрьский Lofficiel. Важно отметить, что это последний номер под моим руководством», — пишет Собчак.

https://www.instagram.com/p/BrN510vA-8M/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=gc5mhc3n4daj

Собчак занимает пост главного редактора L'Officiel с 2014 года, она временно покидала руководство журналом — после регистрации кандидатом в президенты России и до июня 2018-го она была в отпуске. На выборах она заняла четвертое место, получив 1,68% голосов.

В октябре владельцем российского L'Officiel вновь стал Владимир Помукчинский, которому журнал принадлежал до 2014 года. Он получил 80% ООО «Лез Эдисьон Жалю Рюсси», учредителя журнала в России, так как Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку об их продаже в 2014-ом за 40 тыс. руб. Ольге Бурме.

По словам Помукчинского, настоящим покупателем был основатель медиагруппы ACMG Александр Федотов, который обещал ему €1,5 млн, но не выполнил обязательств. Он судился как с реальным, так и с номинальным владельцем издания с 2015 года.



