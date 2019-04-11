В Москве эвакуировали Пресненский суд из-за угрозы взрыва

В Москве эвакуируют Пресненский суд, где третий день рассматривается дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, из-за сообщения о минировании. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

«В связи с поступившим сообщением о заложенном в здании взрывном устройстве осуществлена эвакуация посетителей и сотрудников суда», — заявила она.

Солопова добавила, что суд возобновит работу, в том числе рассмотрение уголовного дела футболистов, когда правоохранители проведут необходимые проверки.

Накануне, 10 апреля, в Пресненском суде прошло второе заседание по рассмотрению дела Кокорина и Мамаева по существу. Первое заседание по существу дела прошло 9 апреля.