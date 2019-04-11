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В Москве эвакуировали Пресненский суд из-за угрозы взрыва

В Москве эвакуируют Пресненский суд, где третий день рассматривается дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, из-за сообщения о минировании. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

«В связи с поступившим сообщением о заложенном в здании взрывном устройстве осуществлена эвакуация посетителей и сотрудников суда», — заявила она.

Солопова добавила, что суд возобновит работу, в том числе рассмотрение уголовного дела футболистов, когда правоохранители проведут необходимые проверки.

Накануне, 10 апреля, в Пресненском суде прошло второе заседание по рассмотрению дела Кокорина и Мамаева по существу. Первое заседание по существу дела прошло 9 апреля.

Общество
Второй день допроса свидетелей по делу Кокорина и Мамаева. Главное

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и игрок Любительской футбольной лиги Александр Протасовицкий 8 октября прошлого года напали на водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, а позднее в «Кофемании» устроили драку с чиновником Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным.

В отношении них возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью) и ст. 116 УК РФ (побои).

Теги: Москва, эвакуация, Пресненский суд, угроза взрыва, новости РБК
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