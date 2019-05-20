Курс рубля вырос к доллару и евро

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара снизился до 64,5 руб., свидетельствуют данные площадки. Доллар опустился на 17,08 коп. по сравнению со средневзвешенным значением предыдущего торгового дня.

Курс евро опустился до 72,00 руб., что на 22 коп. ниже по сравнению с закрытием предыдущих торгов.

Российская валюта укрепляется на фоне роста нефтяных котировок. На торгах на бирже ICE в Лондоне стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле поднялась до $72,62 за баррель. Цена на нефть WTI выросла до отметки $63,10.

Согласно обзору Oxford Economics, в ближайший год вероятность возникновения в России валютного кризиса составляет 11%, а в следующие три года — 34%. Конкретных прогнозов по рублю экономисты не привели.