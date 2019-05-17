Сотрудники Крымского линейного управления МВД на транспорте привлекли к административной ответственности 65-летнюю уроженку Владимирской области за дебош на борту рейса Москва — Симферополь. Она была доставлена в дежурную часть Международного аэропорта Симферополь с борта самолета, сообщается на сайте управления.

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Симферополь поступило сообщение о том, что на борту приземлившегося самолета из Москвы требуется наряд полиции, так как одна из пассажирок находится в состоянии алкогольного опьянения и дебоширит.

Прибывшие сотрудники полиции установили, что уроженка Владимирской области в полете вела себя агрессивно и не реагировала на замечания экипажа. Во время посадки воздушного судна она расстегнула ремень безопасности и направилась к выходу из самолета, но была остановлена стюардом. В ответ женщина устроила скандал, который перерос в драку с бортпроводником и одной из пассажирок.

Авиадебоширка привлечена к ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).