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Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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В работе App Store произошел сбой

Пользователи App Store сообщили о сбое в работе онлайн-магазина. Это следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб поступает из Японии, о неполадках также сообщают в США, Бразилии и ряде стран Западной Европы. По данным Downdetector, у пользователей либо недоступно само приложение (проблема возникает у 68%), либо они не могут совершить покупку (32%). Отмечается, что в последний раз проблемы с магазином возникали в ноябре.

В середине мая был зафиксирован сбой в работе «Википедии». Большинство российских пользователей (86%) сообщали, что не могут попасть на сайт, еще 13% жаловались, что не могут войти в свою учетную запись.

Теги: сбой, App Store, технические неполадки
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