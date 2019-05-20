В работе App Store произошел сбой

Пользователи App Store сообщили о сбое в работе онлайн-магазина. Это следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб поступает из Японии, о неполадках также сообщают в США, Бразилии и ряде стран Западной Европы. По данным Downdetector, у пользователей либо недоступно само приложение (проблема возникает у 68%), либо они не могут совершить покупку (32%). Отмечается, что в последний раз проблемы с магазином возникали в ноябре.

В середине мая был зафиксирован сбой в работе «Википедии». Большинство российских пользователей (86%) сообщали, что не могут попасть на сайт, еще 13% жаловались, что не могут войти в свою учетную запись.