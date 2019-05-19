СМИ сообщили о приглашении Порошенко на инаугурацию Зеленского

Всем бывшим украинским президентам были направлены приглашения на инаугурацию Зеленского. Единственное исключение составил Виктор Янукович. Действующий президент страны Петр Порошенко приглашение получил

Администрация президента Украины (Фото: РИА Новости)

На церемонию инаугурации Владимира Зеленского организаторы направили приглашение всем украинским президентам, за исключением Виктора Януковича. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает «Украинская правда».

Таким образом, соперник Зеленского на выборах, действующий президент страны Петр Порошенко, также приглашен на церемонию.

Сам Порошенко и его представители возможность своего участия в церемонии пока не комментировали.

Инаугурация, по решению Верховной рады, состоится 20 мая. В 10:00 Зеленский направится в здание парламента, где примет присягу. После этого ему представят командующего вооруженных сил страны. Вслед за этим будет организован официальный прием в Мариинском дворце. После торжеств Зеленский отправится в здание президентской резиденции на Банковой улице, где будут проводиться двусторонние встречи с прибывшими в Киев иностранными президентами и членами правительств. Какие-либо неформальные торжества или фуршет не планируются. Как сообщала ранее «Страна.ua», от них отказались из-за нехватки времени, сложности аренды помещения и отсутствия ясности со списком гостей.

Как сообщала пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, российскую делегацию на церемонию не приглашали. «Российская Федерация не была приглашена на эти мероприятия. Мы приглашали наших партнеров и те государства, которые, конечно, активно сотрудничают с Украиной, являются нашими партнерами», — сказала она. Приглашение посетить Киев для участия в торжествах приняли президенты Эстонии, Литвы, Латвии, Грузии, Венгрии, а также помощник генсека НАТО и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефович.