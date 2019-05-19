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У здания Верховной Рады началась первая репетиция инаугурации Зеленского

У здания Верховной Рады проходит первая репетиция церемонии инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Украинская правда».

Отмечается, что репетиция должна была начаться в 14:00 (совпадает с мск), однако ее отложили. По словам корреспондента газеты, подготовка завершится в 22:00.

Организаторы сообщили, что в первом прогоне будет участвовать статист, а позднее к репетиции может присоединиться и сам Зеленский.

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В настоящий момент ведутся работы по техническому обеспечению трансляции церемонии, у здания Рады и Мариинского парка уже смонтировали два больших экрана.

Начальник ГУ Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко предупредил, что в день инаугурации движение транспорта в правительственном квартале будет ограничено с 06:00 до минимум 15:00. Движение в центре Киева и на дороге из аэропорта «Борисполь» к правительственному кварталу также будет ограничено для проезда иностранных делегаций.

Теги: Верховная Рада, репетиция, инаугурация, Владимир Зеленский
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