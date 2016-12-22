Замглавы Минобороны заявил о передаче армии 35 новых образцов вооружения

Генерал армии Дмитрий Булгаков отметил, что всего в текущем году в эксплуатацию было принято более 5 тыс. образцов вооружения и военной техники, еще 290 образцов проходят предварительные испытания

Замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

В 2018 году Вооруженные силы России получили 35 новых образцов вооружения и военной техники, всего в эксплуатацию было принято более 5 тыс. образцов. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал замглавы Минобороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

«Мы их приняли, ввели в состав войск, организовали эксплуатацию, подготовку механиков-водителей — все это позволило выполнить задачи, связанные с формированием, переформированием, соединением частей и организаций, перевода на новые штаты», — сказал он.

Генерал отметил, что в настоящий момент еще 290 образцов вооружений проходят государственные испытания на полигонах, в скором времени они будут завершены. «Все задачи, которые стояли перед Вооруженными силами в планах, утвержденных Министром обороны и Генеральным штабом, на сегодняшний день службами и структурами материально-технического обеспечения выполнены», — подчеркнул Булгаков.

По словам генерала, отдаленные военные гарнизоны получили в 2018 году более 100 тыс. т материальных средств, это «гарантированно обеспечивает людей запасами на полтора года». Он также отметил, что в сирийских Хмеймиме и Тартусе завершено создание инфраструктуры для российских военных.

В понедельник, 10 декабря, Стокгольмский международный институт исследования проблем мира привел данные своих исследований, согласно которым Россия впервые с начала 2000-х годов заняла второе место в мире по производству оружия. Москва опередила Лондон, но уступила Вашингтону в создании вооружений. По данным ученых, в 2017 году продажи российского оружия выросли на 8,5% (9,5% мирового рынка, или $398,2 млрд). США занимают 57% объема на мировом рынке оружия.

Зампред правительства Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс, в интервью РБК 3 декабря рассказал о том, что Россия находится на втором месте в мире по экспорту вооружений. По его словам, Москва держит 22% мирового рынка, сотрудничая со ста странами. Борисов отметил, что 21,4% продукции российской оборонки​ уходит на экспорт.