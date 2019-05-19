При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека

При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека

На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Национальной полиции Украины.

Инцидент произошел вечером 18 мая. В полицию поступило сообщение о взрыве. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники. «Предварительно установлено, что на месте происшествия произошел взрыв гранаты. От полученных травм погибли 36- и 38-летний мужчины. 35-летнего пострадавшего доставили в медицинское учреждение с множественными осколочными ранениями головы и туловища», — сообщили в полиции.

17 мая в городе Старобельск Луганской области мужчина взорвал гранату в филиале банка. Ранения получили шесть человек, в том числе полицейский. Мужчина, взорвавший гранату, погиб.