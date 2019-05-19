Депутат Рады оценил потери Украины от торговой войны с Россией в $80 млрд

Депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский заявил, что от сокращения торговли с Россией с 2014 года Украина потеряла порядка $80 млрд. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Наш».

«Мы за последние пять лет потеряли экспорта в Россию порядка 75-80 миллиардов долларов. Наши предприятия, которые были ориентированы на российский рынок и на рынок стран СНГ, просто сейчас стоят», — сказал он. Источник этих данных депутат не назвал.

По оценкам Новинского, для возврата к темпам развития экономики, которые наблюдались до смены власти и войны на Украине, стране потребуется порядка 35 лет. «Для того чтобы был рост ВВП реальный и вернуться хотя бы к тому, что было в 2013-м году теми темпами, о которых нам рассказывает нынешнее правительство, должно пройти 35 лет», — рассказал он.

Потери от сокращения торговли с Украиной несет и Россия. По оценкам Минэкономразвития, ограничения, которые официальный Киев наложил на торговлю с Россией, нанесли экономике ущерб в $775 млн. в 2018 году. С этиим объемом ущерба Украина вошла в тройку лидеров по этому показателю, уступив ЕС и США.