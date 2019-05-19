В ДТП с автобусом в Петербурге пострадали десять человек

В ДТП с автобусом в Петербурге пострадали десять человек

Десять пассажиров пострадали из-за технической неисправности автобуса в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

Инцидент произошел вечером 18 мая на пересечении проспекта Науки с улицей Бутлерова. «Вследствие технической неисправности автобуса «НефАЗ» произошло падение пассажиров», — сообщили в ведомстве. В чем именно заключается неисправность, в ГИБДД не уточнили.

Пассажиры получили травмы легкой и средней степени тяжести. Всего в момент аварии в автобусе было 15 человек. По факту произошедшего начата проверка.

16 мая авария с участием двух автобусов и грузовой «Газели» произошла в Уфе. В результате пострадали водитель «Газели» и пятеро пассажиров.