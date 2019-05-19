Общество , 06:35
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У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Сильное землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья заморского сообщества Франции Новая Каледония в Тихом океане, сообщает Гелогическая служба США (USGS).
По ее данным, толчки были зафиксированы в 01:23 по времени UTC (04:23 мск), их эпицентр находился в 195 км к востоку от деревни Тадине. Очаг залегал на глубине 10 км.
Как сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), эпицентр располагался в 205 км к востоку от Тадине.
Информации о разрушениях или жертвах нет, угроза цунами не объявлялась.