У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Сильное землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья заморского сообщества Франции Новая Каледония в Тихом океане, сообщает Гелогическая служба США (USGS).

По ее данным, толчки были зафиксированы в 01:23 по времени UTC (04:23 мск), их эпицентр находился в 195 км к востоку от деревни Тадине. Очаг залегал на глубине 10 км.

Как сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), эпицентр располагался в 205 км к востоку от Тадине.

Информации о разрушениях или жертвах нет, угроза цунами не объявлялась.