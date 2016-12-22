Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов Новой Каледонии

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло недалеко от заморского сообщества Франции Новая Каледония, объявлена угроза цунами.

Как сообщает Геологическая служба США (USGS), эпицентр находился к югу от группы коралловых островов Луайоте в Тихом океане, в 168 км от города Тадин. Очаг залегал на глубине 10 км. Толчки были зафиксированы в 04:18 по местному времени (07:18 мск).

О пострадавших, жертвах и разрушениях при землетрясении не сообщается.

Как передает Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC), существует угроза цунами в близлежащих регионах.



