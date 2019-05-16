В ДТП с двумя автобусами в Уфе пострадали шесть человек

В ДТП с двумя автобусами в Уфе пострадали шесть человек

В Уфе произошло ДТП с участием грузовой «Газели» и двух автобусов. Об этом сообщается на сайте управления гражданской защиты Уфы.

Информация об аварии поступила около 9:00 по местному времени (7:00 мск). Авария произошла около остановки «Театр кукол» на проспекте Октября.

Как пишет агентство «Башинформ», 28-летний водитель «Газели» допустил столкновение с маршруткой Ford Transit, следовавшей по маршруту №233. От удара ее отбросило на «НефАЗ».

В результате аварии пострадали пять пассажиров и водитель «Газели», их доставили в больницу для осмотра.

На место происшествия прибыли полиция, медики и спасатели. На проспекте Октября образовалась многокилометровая пробка.