Участники финала «Евровидения» завершили выступления

Участники «Евровидения-2019» завершили выступления в финале музыкального конкурса, который в эти минуты проходит на сцене выставочного центра в Тель-Авиве. Прямая трансляция мероприятия доступна на официальном Youtube-канале «Евровидения».

Последним, 26-м по счету выступил представляющий Испанию певец Miki, который исполнил композицию La Venda.

Представитель от России Сергей Лазарев вышел на сцену под пятым порядковым номером с песней Scream.

Победитель музыкального конкурса определится в ночь на 19 мая, по итогам голосования профессионального жюри и зрителей. Согласно правилам «Евровидения», зрители не могут поддержать участника с территории той страны, которую тот представляет.