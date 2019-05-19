Участники финала «Евровидения» завершили выступления

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,78 +0,13 EUR Бирж. 72,23 +0,02 Brent 72,32 -0,92% USD Нал. 65,38 63,68 EUR Нал. 72,96 71,40 USD ЦБ 64,63 +0,07 EUR ЦБ 72,25 -0,12 EUR/USD 1,1155 -0,0017 BTC/USD Бирж. 7 350,86 -80,07 IMOEX 2 577,48 -0,14% RTSI 1 254,68 -0,53% DJIA 25 764,00 -0,38% Nasdaq 7 816,29 -1,04%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 64,63 (+0,07) Quote, 17 мая, 12:24
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 72,25 (-0,12) Quote, 17 мая, 12:24
СМИ сообщили о прерванном взлете рейса SSJ-100 из Ульяновска в Москву Общество, 00:43 В ДТП с автобусом в Петербурге пострадали десять человек Общество, 00:35 Участники финала «Евровидения» завершили выступления Общество, 00:12 Епархия заявила об акции сотен человек в поддержку храма в Екатеринбурге Общество, 00:01 Эстония заподозрила Россию в подготовке к вооруженному конфликту Политика, 18 мая, 23:45 В Красноярском крае из-за пожара в жилом доме эвакуировали 30 человек Общество, 18 мая, 23:31 3 правила от Аполлона: как правильно фотографировать на смартфон РБК Стиль и HUAWEI, 18 мая, 23:20 Сирийские ПВО открыли огонь по воздушным целям близ Дамаска Политика, 18 мая, 23:06 Появилось видео выступления Лазарева в финале «Евровидения» Общество, 18 мая, 23:05 Сергей Лазарев выступил на «Евровидении» Общество, 18 мая, 22:38 Шесть человек пострадали в результате пожара в ТЦ в Баку Общество, 18 мая, 22:25 Кончита Вурст оценила песню Лазарева Scream Общество, 18 мая, 22:00 Бизнес победителей: как увидеть северное сияние в тепле и комфорте РБК и ВТБ, 18 мая, 21:57 «Манчестер Сити» первым в истории выиграл три английских трофея за сезон Спорт, 18 мая, 21:46
Общество ,  
0 
Участники финала «Евровидения» завершили выступления

Участники «Евровидения-2019» завершили выступления в финале музыкального конкурса, который в эти минуты проходит на сцене выставочного центра в Тель-Авиве. Прямая трансляция мероприятия доступна на официальном Youtube-канале «Евровидения».

Последним, 26-м по счету выступил представляющий Испанию певец Miki, который исполнил композицию La Venda.

Представитель от России Сергей Лазарев вышел на сцену под пятым порядковым номером с песней Scream.

Победитель музыкального конкурса определится в ночь на 19 мая, по итогам голосования профессионального жюри и зрителей. Согласно правилам «Евровидения», зрители не могут поддержать участника с территории той страны, которую тот представляет.

Общество
Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»

Перед финалом конкурса организаторы отстранили от голосования жюри от Белоруссии. Такое решение было принято Европейским вещательным союзом из-за того, что члены жюри во время интервью рассказали, за кого проголосовали в первом полуфинале.
 

Теги: «Евровидение», музыкальный конкурс
Материалы по теме
Появилось видео выступления Лазарева в финале «Евровидения»
Общество
Лазарев назвал сильным состав участников финала «Евровидения»
Общество
Песня Лазарева вошла в чарты iTunes 11 стран перед «Евровидением»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter