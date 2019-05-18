В Красноярском крае из-за пожара в жилом доме эвакуировали 30 человек

В Красноярском крае в поселке Тура произошел пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе МЧС.
По словам собеседника агентства, из-за огня у здания обрушились кровля и чердачное перекрытие.
Спасатели эвакуировали из дома 30 человек, для их размещения подготовили два пункта — на базе гостиницы «Север» и дома культуры. О пострадавших не сообщается.
В 22:15 мск возгорание удалось локализовать на площади 900 кв. м. В тушении пожара задействованы 24 человека и восемь единиц техники.