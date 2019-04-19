В Канске потушили пожар на крыше пятиэтажки

В городе Канск Красноярского края потушили пожар, который произошел в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

​Отмечается, что 9:50 (5:50 мск) по местному времени пожар удалось локализовать, а в 11:16 (7616 мск) пожар ликвидировали. В тушении принимали участие 84 человека и 22 единицы техники.

Видео: kansklife / VK

Пожар произошел на крыше дома по адресу: 2-й Северный микрорайон, 18. Площадь возгорания достигла 1920 квадратных метров. Из здания были эвакуированы жильцы. Пожару был присвоен второй ранг. В МЧС отмечали, что угрозы распространения огня на соседние строения и квартиры нет. Информации о пострадавших не поступало.

