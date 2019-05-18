Кончита Вурст оценила песню Лазарева Scream

Победитель «Евровидения-2014», австрийский певец Том Нойвирт, известный под псевдонимом Кончита Вурст, оценил песню Сергея Лазарева Scream, с которой тот представляет Россию на конкурсе в этом году.

«Мне нравится эта песня. Очень драматичная, а я люблю драму!» — подчеркнул певец.

Он отметил, что Россия — одна из фавориток конкурса.

Ранее Сергей Лазарев назвал сильным и разноплановым состав участников конкурса в 2019 году. При этом он отметил, что песня Scream — «одна из самых серьезных», с важным посылом.