Уступивший дочке Алсу финалист высмеял итоги «Голоса» в рекламе

Финалист шоу «Голос. Дети» Ержан Максим, уступивший дочери Алсу первое место, высмеял итоги голосования в рекламе. Видео опубликовано в YouTube-канале ORDA INVEST.

В конце видеоролика мальчик иронично пошутил. Он сказал маме, что влюбился в дом и спросил у риелтора, можно ли купить квартиру на первом.

«К сожалению, на первом все уже продано», — ответил риелтор, на что Ержан Максим, вздохнув, ответил: «Ну вот, опять».

Как передает «Газета.ру», мать Ержана Максима Гульмира Алибек заявила, что их использовали.