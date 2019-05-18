Володин связал обещание Зеленского вернуть Крым с возможной деменцией

Заявление новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о возможном возвращении Крыма в состав страны может быть связано с вероятно начавшейся деменцией. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, говорится на странице нижней палаты в Facebook.

«Президент Украины должен знать хорошо историю и события, которые происходили в Украине пять лет назад, без этого невозможно развитие отношений, основанных на дружбе и доверительном сотрудничестве», — отметил Володин.

Он напомнил, что в 2014 году, после событий Майдана, жители Крыма провели референдум о независимости, а позднее о вступлении в состав России.

Председатель Госдумы подчеркнул, что, помимо этого, Зеленскому стоит помнить о том, что у Украины и России также общий язык, что необходимо учитывать, «как бы кому не хотелось».

Ранее 18 мая Зеленский объявил, что Украина вернет себе Крым, но уточнил, что для этого должно пройти много времени.

