В Японии пострадали 14 альпинистов при съезде автобуса с горной дороги

В Японии пострадали 14 альпинистов при съезде автобуса с горной дороги

В Японии при съезде микроавтобуса с альпинистами с горной дороги пострадали 14 человек. Об этом сообщает телеканал NHK.

По его данным, инцидент произошел в японской префектуре Гумма в районе населенного пункта Минамимаки. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, четверых человек госпитализировали.

Как уточняет газета The Japan Times, автобус находился на парковке, от которой начинается восхождение на гору Эбосидакэ, после чего он внезапно покатился по дороге и съехал в обрыв. В момент происшествия в салоне автобуса отсутствовал водитель, отмечает издание.

Предварительно известно, что водитель автобуса не поставил транспортное средство на ручной тормоз, в результате чего автобус скатился со склона. Официальные причины произошедшего не сообщаются.