В работе Facebook произошел сбой

Пользователи Facebook пожаловались на сбой в работе социальной сети. Это следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Проблемы в работе соцсети наблюдаются в США, Германии, Великобритании, Бразилии, Бельгии, Италии, Мексике, Индии и других странах. В России о сбоях сообщают жители Москвы.

По данным сервиса, пользователи Facebook жалуются на проблемы с лентой новостей (20%) и входом в аккаунт (21%). О полном прекращении работы социальной сети сообщили 57% юзеров.

Downdetector указывает, что ранее сбои в работе Facebook происходили 12, 13 и 14 мая.