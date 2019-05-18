В США суд отпустил задержанных в посольстве Венесуэлы сторонников Мадуро

Федеральный суд округа Колумбия принял решение временно отпустить четверых активистов, которые были задержаны в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне за попытку предотвратить переход диппредставительства под контроль венесуэльской оппозиции. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, они были отпущены при соблюдении определенных условий до 12 июня. В этот день пройдет новое заседание суда по этому делу.

Задержанным в венесуэльском посольстве, возраст которых варьируется от 49 до 70 лет, предъявили обвинение в создании препятствий деятельности федералов при выполнении ими функций охраны по заданию Госдепа.

Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро проживают в посольстве страны в Вашингтоне с середины апреля. Они заявляли, что их миссия заключается в противостоянии военному вмешательству Соединенных Штатов в дела Боливарианской Республики. В начале мая активисты сообщали об отключении электричества в посольстве, а затем об отключении воды. 16 мая полицейские ворвались в посольство и арестовали четырех сторонников Мадуро.