МГУ исключил из устава пункт об отчислении за уголовную ответственность

Руководство Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова направило в Министерство науки и высшего образования новую редакцию проекта по внесению изменений в устав вуза, из которого исключен пункт об отчислении учащегося в связи с привлечением к уголовной ответственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

В университете отметили, что руководство МГУ дополнительно изучило текст изменения в устав, после чего направил новую редакцию проекта его в Минобрнауки. «В новой редакции пункт «з» исключен в связи с тем, что его содержание дублирует нормы действующего законодательства», — говорится в сообщении.

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