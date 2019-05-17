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В Австрии потребовали отставки вице-канцлера из-за «сделки с россиянкой»

Лидеры оппозиционных партий Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) выступили с требованием отправить в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung.

Также они призвали провести новые парламентские выборы. В частности, с такими требованиями выступили глава партии «Новая Австрия — Либеральный форум» Беате Майнль-Райзингер, руководитель Социал-демократической партии Памела Ренди-Вагнер и член австрийского Национального совета Клаудия Гамон.

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Поводом для этих требований стала опубликованная видеозапись, по версии газеты, сделанная в июле 2017 года. На ней Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус провели на Ибице переговоры с якобы племянницей российского олигарха. Она заявила им о желании купить 50% акций влиятельной австрийской газеты Kronen. При удачном исходе сделки она якобы пообещала им помощь на парламентских выборах в октябре 2017 года, а взамен политики пообещали ее семье доступ к государственным контрактам.

Пока вице-канцлер не дал никаких комментариев по этому поводу. В свою очередь представитель ведомства федерального канцлера заявил, что австрийский канцлер Себастьян Курц выступит со специальным заявлением по этому делу в субботу, 18 мая.

Теги: Австрия, оппозиция, вице-канцлер, отставка
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