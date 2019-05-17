СК установил родственников оставленной в поликлинике в Москве девочки

Следствие установило родственников девочки, найденной в городской поликлинике на севере Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления СК по Москве Юлия Иванова, передает «РИА Новости». Родственники допрашиваются в рамках возбужденного уголовного дела. Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что речь идет о бабушках. Девочка находится в больнице, с ней работает психолог.

По данным следствия, 16 мая женщина, на лице у которой была медицинская маска, оставила девочку в поликлинике и не вернулась за ней. В правоохранительные органы обратились врачи. Следователи начали проверку и возбудили дело по ст. 125 УК (оставление в опасности) и ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка). «Говорит Москва» сообщала, что инцидент произошел в детской поликлинике № 15.

В марте в квартире на Ленинградском шоссе в Москве обнаружили пятилетнюю девочку. Следователи сообщили, что у ребенка отсутствуют социальные навыки, а украшение на шее вросло в кожу. Позднее врачи сообщили, что ребенок начал произносить слоги. Суд арестовал 47-летнюю мать девочки.