Путин пообещал обсудить с главой РАН трудоустройство иностранцев в НИИ

Президент Владимир Путин пообещал обсудить с главой Российской академии наук (РАН) отсутствие квот на трудоустройство иностранных ученых в научно-исследовательские институты. Об этом сообщает ТАСС.

Молодые ученые и получатели грантов рассказали на встрече с президентом в Сочи, что иностранные ученые хотят работать в российских НИИ, однако у них нет возможности официально трудоустроиться. Они отметили, что при этом иностранцы могут работать в российских вузах.

«Это такие правила академии наук? Я поговорю с президентом академии, я первый раз об этом слышу», — сказал он.

В начале марта 2018 года Путин предложил облегчить процедуру предоставления российского гражданства, чтобы привлечь иностранных ученых. Он также отмечал, что необходимо создать условия, чтобы талантливые молодые люди из других стран приезжали учиться в российские вузы и оставались работать в России.