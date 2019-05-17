Глава Минюста заявил об отсутствии разнарядок о ликвидации партий

Глава Министерства юстиции Александр Коновалов заявил, что там нет плана по ликвидации политических партий после проверки о соблюдении законодательства. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я понятия не имею, сколько партий в итоге будет ликвидировано, если будет. Совершенно точно, это будет сделано в соответствии с законом. Никаких разнарядок и планов по ликвидации партий после проверки не существует», — сказал чиновник.

Коновалов отметил, что по закону партию могут ликвидировать по решению Верховного суда, если она в течение семи лет не участвовала в выборах на разных уровнях. Министр добавил, что не знает, сколько таких партий зарегистрировано в России.

Ранее Минюст сообщил, что проверит 32 политические партии, которые были зарегистрированы в 2012 году. Тогда в силу вступили изменения в законодательство, которые уменьшили число необходимой численности членов партии с 40 тыс. до 500 человек. Всего в России зарегистрирована 61 партия, причем 32 из них появились после либерализации законодательства.