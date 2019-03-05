Volkswagen объявила об отзыве 4,5 тыс. автомобилей Audi в России

Volkswagen объявила об отзыве 4,5 тыс. автомобилей Audi в России

Российское подразделение немецкого концерна Volkswagen «Фольксваген Груп Рус» отзывает 4,5 тыс. автомобилей Audi из-за возможной утечки топлива на одной или обеих топливных рампах. Об этом сообщает Росстандарт.

Уточняется, что отзыву подлежат автомобили Audi A4, A5, A6, A7, A8, Q7, проданные в 2013–2018 годах. «На транспортных средствах будет проведена замена топливной рампы низкого давления обоих рядов цилиндров», — говорится в сообщении.

Представители «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев о необходимости предоставить автомобиль для ремонтных работ. Также владельцы могут самостоятельно проверить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв.

Ранее стало известно, что в России отзовут 5546 машин Volvo. Производители установили, что у автомобилей марки Volvo XC60 могут примерзать сервоприводы багажного отделения, а у машин марок Volvo S80, XC70, XC60, V60, V60 Cross Country, XC90, V40 Cross Country могли образоваться трещины внутри шланга одного из топливопроводов.