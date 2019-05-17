«Газпром» открыл два месторождения газа с запасами более 500 млрд куб. м

«Газпром» открыл два месторождения газа с запасами более 500 млрд куб. м

«Газпром» открыл на шельфе полуострова Ямал два новых месторождения. Их суммарные запасы газа составляют более 500 млрд куб. м, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Отмечается, что «Газпром» открыл месторождение имени В.А.Динкова и Нярмейское месторождение. Первое из них располагается в Карском море в пределах Русановского лицензионного участка. В компании отметили, что оно является уникальным по величине запасов газа. По сумме категорий С1+С2 они составляют 390,7 млрд куб. м. Запасы во втором месторождении, расположенном в пределах Нярмейского лицензионного участка моря, составляют 120,8 млрд куб. м.

Запасы газа Утреннего месторождения НОВАТЭКа, как сообщал председатель правления компании Леонид Михельсон, составляют около 2 трлн куб. м газа. На эти показатели компания вышла после открытия в сентябре 2018 года двух новых залежей.

В начале апреля РБК узнал, что председатель правления «Газпрома» Валерий Голубев попросил главу Минприроды Дмитрия Кобылкина продлить сроки геологоразведки на шельфе с 10 до 20 лет. Собеседник в министерстве сообщил, что у компании не хватает буровых установок, а из-за санкций их непросто арендовать или купить. Кобылкин сообщил РБК, что это предложение поддержала «Роснефть».