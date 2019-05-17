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Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
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Бизнес ,  
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«Газпром» открыл два месторождения газа с запасами более 500 млрд куб. м

«Газпром» открыл на шельфе полуострова Ямал два новых месторождения. Их суммарные запасы газа составляют более 500 млрд куб. м, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Отмечается, что «Газпром» открыл месторождение имени В.А.Динкова и Нярмейское месторождение. Первое из них располагается в Карском море в пределах Русановского лицензионного участка. В компании отметили, что оно является уникальным по величине запасов газа. По сумме категорий С1+С2 они составляют 390,7 млрд куб. м. Запасы во втором месторождении, расположенном в пределах Нярмейского лицензионного участка моря, составляют 120,8 млрд куб. м.

Бизнес
«Газпром» предложил удвоить сроки геологоразведки на шельфе

Запасы газа Утреннего месторождения НОВАТЭКа, как сообщал председатель правления компании Леонид Михельсон, составляют около 2 трлн куб. м газа. На эти показатели компания вышла после открытия в сентябре 2018 года двух новых залежей.

В начале апреля РБК узнал, что председатель правления «Газпрома» Валерий Голубев попросил главу Минприроды Дмитрия Кобылкина продлить сроки геологоразведки на шельфе с 10 до 20 лет. Собеседник в министерстве сообщил, что у компании не хватает буровых установок, а из-за санкций их непросто арендовать или купить. Кобылкин сообщил РБК, что это предложение поддержала «Роснефть».

Теги: газовые месторождения, «Газпром»
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