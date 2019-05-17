Суд в Новосибирской области арестовал пассажира, который перед вылетом самолета из Новосибирска в Москву напал на пилотов и оскорбил полицейского. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета (СК).

По версии следствия, подозреваемый 14 мая в состоянии алкогольного опьянения «грубо нарушил общественный порядок», нецензурно выражаясь в адрес пассажиров и экипажа рейса.

«Члены экипажа пытались пресечь действия подозреваемого, но, не реагируя на их замечания, последний нанес удары командиру воздушного судна, второму пилоту и бортпроводнику», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, подозреваемый также публично оскорбил сотрудника полиции, который пытался отвести дебошира в дежурную комнату и составить протокол об административном правонарушении.