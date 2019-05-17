Россия и Нидерланды договорились о компенсации за судно Arctic Sunrise

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,78 +0,13 EUR Бирж. 72,32 +0,11 Brent 72,23 -1,04% USD Нал. 65,25 64,27 EUR Нал. 72,95 71,90 USD ЦБ 64,63 +0,07 EUR ЦБ 72,25 -0,12 EUR/USD 1,1164 -0,0008 BTC/USD Бирж. 7 318,00 -542,20 IMOEX 2 578,41 -0,10% RTSI 1 253,65 -0,61% DJIA 25 785,07 -0,30% Nasdaq 7 858,54 -0,50%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Goldman Sachs $250 (+26,9%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,3%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,9%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,3%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 64,63 (+0,07) Quote, 12:24
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 72,25 (-0,12) Quote, 12:24
Гендиректором компании «Газпром газомоторное топливо» стал Олег Мелёхин Бизнес, 17:16 Бизнес жмет на газ: на чем может «выехать» ваше дело РБК и ГАЗ, 17:11 Россия и Нидерланды договорились о компенсации за судно Arctic Sunrise Общество, 17:09 СМИ сообщили об отставке главы администрации Порошенко Политика, 17:07 Лукашенко призвал сделать парламент Белоруссии площадкой для дискуссий Общество, 17:03 Следователи попросили продлить арест фигурантам дела экс-министра Абызова Общество, 16:58 Турчинов подал в отставку из СНБО и пообещал защищать Украину от России Политика, 16:57 СК завел дело из-за брошенной в московской поликлинике девочки Общество, 16:56 Главу Докузпаринского района Дагестана заподозрили в покупке должности Общество, 16:51 Живучий крафт: как ураганы помогли бару раскрутить бизнес — Bloomberg Pro, 16:48 Кого называют андердогом: тест на знание футбольного сленга РБК и Футболер, 16:45 Трамп отложил введение пошлин на автомобили на полгода Экономика, 16:42 «РИА Новости» опубликовало документ Росавиации о действиях пилотов SSJ100 Общество, 16:42 Минюст России обжаловал решение о компенсации украинским фирмам за Крым Бизнес, 16:41
Общество ,  
0 
Россия и Нидерланды договорились о компенсации за судно Arctic Sunrise

Россия и Нидерланды достигли соглашения по урегулированию дела, связанного с задержанием судна Arctic Sunrise и его экипажа в 2013 году. Об этом сообщается на сайте МИД Нидерландов. Россия должна выплатить Greenpeace 2,7 млн евро. В организации заявили, что ожидают поступления этой суммы, сообщает Reuters.

В 2017 году постоянной палатой третейского суда в Гааге было установлено, что Россия нарушила положения Конвенции ООН. Суд постановил, что Россия должна выплатить Нидерландам убытки в размере 5,39 млн евро, включая начисленные проценты.

Суд постановил, что 18 сентября 2013 года Greenpeace использовал судно «для протестных действий у российской офшорной нефтяной платформы» в Баренцевом море. На следующий день сотрудники пограничного управления ФСБ захватили судно и задержали его экипаж в составе 30 человек. Арест с Arctic Sunrise был снят в июне 2014 года.

Теги: Arctic Sunrise, Greenpeace
Материалы по теме
В Норвегии задержали корабль организации Greenpeace Arctic Sunrise
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter