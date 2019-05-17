Россия и Нидерланды договорились о компенсации за судно Arctic Sunrise

Россия и Нидерланды достигли соглашения по урегулированию дела, связанного с задержанием судна Arctic Sunrise и его экипажа в 2013 году. Об этом сообщается на сайте МИД Нидерландов. Россия должна выплатить Greenpeace 2,7 млн евро. В организации заявили, что ожидают поступления этой суммы, сообщает Reuters.

В 2017 году постоянной палатой третейского суда в Гааге было установлено, что Россия нарушила положения Конвенции ООН. Суд постановил, что Россия должна выплатить Нидерландам убытки в размере 5,39 млн евро, включая начисленные проценты.

Суд постановил, что 18 сентября 2013 года Greenpeace использовал судно «для протестных действий у российской офшорной нефтяной платформы» в Баренцевом море. На следующий день сотрудники пограничного управления ФСБ захватили судно и задержали его экипаж в составе 30 человек. Арест с Arctic Sunrise был снят в июне 2014 года.