Лукашенко призвал сделать парламент Белоруссии площадкой для дискуссий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что парламент страны должен стать дискуссионной площадкой для депутатов с разными политическими взглядами. Об этом сообщает агентство «БелТА». Данное заявление белорусский лидер сделал во время совещания по организации и проведению предстоящих парламентских выборов, которые пройдут в ноябре.

«Парламент должен стать дискуссионной площадкой для диалога депутатов с разными политическими взглядами, при этом разделяющих главные принципы: независимость страны, стабильное развитие и рост благосостояния белорусского народа», — заявил Лукашенко.

По его словам, в белорусский парламент должны войти «профессионалы с государственным мышлением», в том числе представители промышленности и сельского хозяйства, юристы, ученые, политики и общественные деятели. Также Лукашенко посоветовал кандидатам в депутаты устанавливать связь с избирателями, проводить встречи с народом и рассказывать о своих программах.

В начале марта Лукашенко объявил о намерении участвовать в президентских выборах. Он отметил, что избиратели могут за него не голосовать, если не хотят, а решение баллотироваться он принял, чтобы его не обвиняли в трусости и не говорили, что он «сбежал» в трудную минуту.