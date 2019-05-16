Стоимость акции «Газпрома» превысила 200 руб. впервые за семь лет

Стоимость акции «Газпрома» превысила 200 руб. впервые за семь лет

В четверг вечером акции компании «Газпром» на Московской бирже торговались на отметке выше 200 руб. — 200,79 руб. В последний раз цены превышали 200 руб. в начале 2012 года.

Дневной рост стоимости составил более 2,3%. В среду торги закрылись на отметке 195,61 руб.

14 мая по итогам заседания правления компании было принято решение направить на дивиденды 393,2 млрд руб., или 16,61 руб. на одну акцию — это в два с лишним раза выше, чем прошлогодний уровень. Решение предстоит утвердить на годовом собрании акционеров.

В этот же день бумаги подросли более чем на 16% и «Газпром» по рыночной капитализации обошел «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, став второй компанией в России по этому показателю.