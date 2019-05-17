Минюст России обжаловал решение о компенсации украинским фирмам за Крым

Минюст России обжаловал решение о компенсации украинским фирмам за Крым

Минюст России обжаловал решение Международного арбитражного суда в Гааге о выплатах $159 млн по иску украинских компаний за национализацию активов в Крыму. Об этом сообщил глава министерства Александр Коновалов, передает ТАСС.

«По решениям по двум компаниям уже обжаловано, еще по шести компаниям идет работа. Они на 100% будут обжалованы», — сказал он.

Арбитраж в Гааге вынес решение в пользу украинских компаний в мае 2018 года. Они обвинили Россию в экспроприации их активов в Крыму после присоединения полуострова. Часть из них связана с украинским бизнесменом Игорем Коломойским.

В Минюсте России ранее заявляли, что не признают решение международного арбитража из-за отсутствии у суда «юрисдикции на рассмотрение упомянутого иска».