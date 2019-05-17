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Трамп отложил введение пошлин на автомобили на полгода

Президент США Дональд Трамп отложил на срок до полугода введение пошлин на импортные автомобили и запчасти к ним. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на Белый дом.

Крайним сроком принятия решения по вопросу о введении пошлин на импортные автомобили была суббота, 18 мая, однако Вашингтон дал себе еще 180 дней на решение этого вопроса. При этом Белый дом уточнил, что условия для американской автомобильной промышленности должны быть улучшены за счет сокращения импорта.

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Отмечается, что торговый представитель США продолжит переговоры с ЕС, Японией и рядом других стран. Если договоренности не удастся достичь и до следующего дедлайна в ноябре, США могут ввести пошлины на импортные автомобили в размере до 25%.

О том, что Трамп планирует отложить введение пошлин на автомобили, 15 мая сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее в феврале этого года Министерство промышленности Соединенных Штатов представило Трампу доклад, в котором ведомство обосновало введение пошлин ввоз автомобилей угрозой национальной безопасности страны.

Теги: пошлины, автомобиль, Дональд Трамп
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