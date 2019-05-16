В Москве задержали перечислившего ИГ 50 млн руб. мужчину

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В Москве задержали 26-летнего уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, который перевел боевикам «Исламского государства» (организация запрещена в России) 50 млн руб., сообщает пресс-служба ФСБ.

Гуев также спонсировал основателя исламского фонда «Мухаджирун» Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского), объявленного в розыск за терроризм. Следствие отмечает, что задержанный перечислял деньги на банковские карты исламистов с 2015 года. Деньги обналичивались за границей и использовались для подготовки и организации терактов.

При обыске правоохранительные органы обнаружили в квартире Гуева экстремистскую литературу, множество банковских карт, мобильные телефоны с инструкциями от координаторов ИГ. В отношении него продолжается расследование.

Ранее 16 мая сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали в Твери троих иностранцев за финансирование ИГ. Сообщалось, что у подозреваемых гражданство одной из центрально-азиатских республик, о суммах, которые они переводили, не сказано. Против задержанных возбудили уголовное дело за содействие террористической деятельности.