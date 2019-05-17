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Готовивший убийство депутата британский неонацист получил пожизненное

Центральный уголовный суд Лондона приговорил члена запрещенной в Великобритании неонацистской группировки «Национальное действие» (National Action) к пожизненному тюремному заключению по обвинению в подготовке убийства депутата-лейбориста Рози Купер. Об этом пишет британская газета The Independent.

По данным издания, суд установил для 23-летнего Джека Реншоу минимальный срок отбытия наказания в 20 лет. Осужденный был задержан в 2018 году благодаря показаниям другого неонациста, с которым поделился планами убить Купер.

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Во время обыска полицейские нашли у Реншоу мачете длинной 19 дюймов (около 48 см). Позднее он сознался в подготовке покушения, уточняет газета.

«Национальное действие» (National Action) — британская национал-социалистическая группировка. В 2016 году Великобритания внесла ее в список запрещенных после покушения ее членов на убийство другого депутата — Джо Кокс.

Теги: новости РБК, борьба с терроризмом, Великобритания
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