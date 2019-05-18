QIWI заявила о росте платежей в онлайн-кинотеатрах из-за «Игры престолов»

Компания QIWI изучила платежи в онлайн-кинотеатрах через свои терминалы и выяснила, что в апреле их объем вырос на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики связали рост с выходом последнего сезона сериала «Игра престолов», говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«В компании зафиксировали всплеск объема и количества операций в апреле 2019 года. Причем пики приходятся на понедельники — дни выхода новых серий», — рассказали в QIWI.

По данным исследования, в первом квартале 2019 года рост платежей составил 6,5%. 72,2% оплат пришлось на апрель. В компании отметили, что 15 апреля, в день выхода первой серии восьмого сезона «Игры престолов», аналитики зафиксировали самый большой рост платежей — в 3,2 раза по сравнению с показателями этой же даты прошлого года.

«Стоит отметить, что рост объема платежей зависит от «эпичности» серии», — заявили в компании. Например, 29 апреля, когда вышла серия про битву с армией Короля Ночи, оборот превысил показатели 22 апреля на 51%. 15 мая, в день выхода пятой серии, объем платежей увеличился на 54% по сравнению с данными за 6 мая.