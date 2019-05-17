В Италии уроженцы Марокко получили сроки по делу о давке в фан-зоне

В Италии уроженцы Марокко получили сроки по делу о давке в фан-зоне

Суд в Италии приговорил к тюремным срокам четверых жителей страны марокканского происхождения по обвинению в организации массовой давки в Турине в 2017 году во время финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает агентство ANSA.

Как отмечается, 3 июня 2017 года во время трансляции на большом экране финала Лиги чемпионов матча между итальянским «Ювентусом» и мадридским «Реалом» обвиняемые устроили панику, распылив в толпе перцовый баллончик. В результате произошла массовая давка, жертвами которой стали две женщины, пострадало более 1,6 тыс. человек. По данным агентства, трое обвиняемых были приговорены к десяти годам и трем месяцам тюремного заключения, еще один — к десяти годам и четырем месяцам тюрьмы.

В 2017 году во Франции при падении с трибун во время футбольного матча пострадали более 26 человек. Сетка за воротами, которая ограждает фан-сектор, не выдержала напора болельщиков, в результате чего группа фанатов упала с трибун.