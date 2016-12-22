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В давке в ночном клубе в Италии погибли шесть человек
Общество, 07:48
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В давке в ночном клубе в Италии погибли шесть человек
В клубе вблизи итальянского города Анкона возникал паника и давка, погибли шесть человек, более ста доставлены в больницы. По предварительной информации, кто-то распылил в толпе перцовый баллончик
Экстренные службы на месте трагедии в ​ Анконе (Фото: Vigili del Fuoco / Twitter )

В давке на концерте в клубе вблизи итальянского города Анкона погибли шесть человек, еще около 120 человек пострадали, сообщает газета Republica. Информацию о шести погибших подтвердило также издание Corriere Adriatico.

Паника возникла предположительно после того, как кто-то распылил баллончик с перцовым спреем. По данным Republica, люди пришли в клуб Lanterna Azzurra на концерт рэпера Sfera Ebbasta. Помещение было переполнено, так как на него пришли более тысячи человек.

​Издание отмечает, что в больницы были доставлены 118 человек, десять из них находятся в тяжелом состоянии.

Представитель местной пожарной службы рассказал РИА Новости, что в медучреждения были доставлены около 60 человек. «Наша работа на месте завершена, мы помогали выводить пострадавших из помещения. Число погибших на данный момент составляет шесть. Теперь там находятся правоохранители, которые выясняют причины инцидента. Нам сообщили, что в больницы доставлено около 60 человек», — сказал он.

Давка у клубе произошла около 1:00 по местному времени. В Италии 8 декабря отмечается один из главных религиозных праздников — торжество непорочного зачатия Девы Марии.

Случаи гибели людей в давке на массовых мероприятиях
Общество

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Италия , давка , жертвы
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