Обвиняемые в изнасиловании полицейские в Уфе отпущены под домашний арест

Обвиняемые в изнасиловании полицейские в Уфе отпущены под домашний арест

Верховный суд Башкирии отпустил под домашний арест третьего и последнего из полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании коллеги. Об этом сообщил РБК пресс-секретарь суда Вадим Хабиров.

«Сегодня Верховный суд Башкирии рассмотрел материал с апелляционной жалобой. Постановление Советского районного суда Уфы отменено, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Эдуарда Матвеева», — заявил он.

Павел Яромчук, Эдуард Матвеев и Салават Галиев, занимавшие руководящие должности в МВД Башкирии, были арестованы 2 ноября 2018 года. Яромчук был переведен под домашний арест 26 апреля, после того как у него была обнаружена опухоль головного мозга. 15 мая под домашний арест был переведен Галиев. В пятницу меру пресечения смягчили Матвееву.

В конце октября прошлого года 23-летняя дознавательница полиции подала заявление, что трое ее коллег изнасиловали ее в здании миграционного отдела полиции по Уфимскому району Башкирии. Обвиняемые полицейские были уволены. Через несколько месяцев после этого была уволена и сама дознавательница после того, как выяснилось, что перед изнасилованием она распивала с коллегами спиртное на рабочем месте.