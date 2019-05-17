Мадонна представит новую песню на «Евровидении»

Американская певица Мадонна впервые представит свою новую песню Future в финале «Евровидения», который состоится 18 мая в Тель-Авиве. Трек записан с рэпером Quavo для нового альбома поп-звезды Madame X, сообщается на официальном сайте конкурса. Отмечается, что певица также исполнит сингл Like а Prayer 1989 года.

Ранее стало известно, что представляющий Россию певец Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения-2019» по итогам выступления во втором полуфинале 16 мая. Всего в финале свои композиции представят 26 стран.