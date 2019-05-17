Товары с AliExpress начнут доставлять в супермаркеты X5 Retail Group

Холдинг X5 Retail Group, которому принадлежат сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», договорился о доставке товаров из онлайн-магазина AliExpress в пункты выдачи заказов в супермаркетах, рассказал РБК руководитель управления по связям с общественностью Денис Кузнецов. Соглашение заключили 16 мая.

«Документ был подписан между X5 ОМНИ, развивающей новые почтовые сервисы в торговых сетях X5 Retail Group, и Cainiao (ЦаньЯо), дочерней компанией Alibaba Group. Доставка будет осуществляться через технологическую платформу почтовых сервисов X5 ОМНИ с использованием логистики X5», — сказал Кузнецов.

По его словам, первые заказы начнут доставлять в июне 2019 года. Сейчас компания заканчивает ИТ-интеграцию сервиса.

«Мы планируем и дальше подключать к нашей платформе крупнейшие российские и зарубежные маркетплейсы и интернет-магазины для того, чтобы наши гости имели максимальный выбор товаров. Современная цифровая платформа для доставки посылок из интернет-магазинов в постаматы и ПВЗ позволяет обрабатывать до 1 млн отправлений в сутки», — добавил Кузнецов.

Генеральный директор X5 Retail Group Сергей Гончаров позже рассказал, что в 2019 году холдинг начнет тестировать снятие наличных на кассах в торговой сети «Пятерочка». Воспользоваться функцией можно будет во время оплаты покупок. По словам Гончарова, пилот проекта могут запустить во втором полугодии в районах, где не хватает банкоматов.