В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления

В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления

Студентов и преподавателей Российского университета дружбы народов (РУДН) на юго-западе Москвы эвакуируют из-за сильного задымления. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Он уточнил, что очаг задымления находится в подвальном помещении учебного корпуса.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве РБК подтвердили, что в здании по адресу ул. Миклухо-Маклая, 6, произошло короткое замыкание.

«Для безопасности из здания было выведено около 1,5 тыс. человек. Пострадавших нет, обстановка спокойная», — рассказал представитель главка.

По его словам, в настоящий момент на месте происшествия находятся сотрудники МЧС.