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Роскачество дало рекомендации по выбору солнцезащитного крема

В Роскачестве подготовили рекомендации по выбору и использованию солнцезащитного средства с SPF (Sun Protection Factor). Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Эксперт бьюти-индустрии Екатерина Зайнутдинова рассказала, что цифра после аббревиатуры SPF означает, во сколько раз дольше человек может безопасно пребывать на солнце, чем обычно.

«Скажем, вы обгораете за 30 минут, имея второй тип кожи. Это время нужно умножить на цифру после аббревиатуры SPF. Таким образом, вы получите то количество времени, которое можете находиться на солнце при использовании данного средства», — пояснила она.

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Для того чтобы правильно подобрать средство с SPF, необходимо определить свой тип кожи: кельтский (обгорает за 20 минут), светлокожий европейский (за 30 минут), темнокожий европейский (40 минут), южноевропейский (50 минут), азиатский (60 минут) и африканский (70 минут).

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Эксперт отметила, что действие защитных средств длится определенное время, после чего необходимо повторить процедуру. При нанесении особое внимание стоит уделить наиболее уязвимым для солнца участкам — рукам, плечам и лицу.

До нанесения солнцезащитного крема на кожу рекомендуется ее увлажнить обычным кремом. Чтобы очистить тело от крема с SPF, следует использовать мыло или гель для душа, после чего снова увлажнить ее.

Теги: Солнце, Роскачество, рекомендации
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