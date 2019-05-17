СК начал проверку после жалобы Путину на неработающие лифты в Пензе

СК начал проверку после жалобы Путину на неработающие лифты в Пензе

Следователи начали проверку по факту жалобы журналистки телеканала «Экспресс» Анжелики Пальцевой на компанию, затянувшую на семь месяцев ввод в эксплуатацию лифтов в одном из многоэтажных домов Пензы. Об этом она заявила в рамках медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» президенту России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области.

По словам Пальцевой, компания-подрядчик из Санкт-Петербурга задержала ввод в эксплуатацию лифтов, которые были заменены по программе капитального ремонта в доме № 30 «а» по улице Карпинского.

При этом, как указала журналистка, двое ветеранов Великой Отечественной войны, проживающие в этом доме на седьмом этаже, из-за этого не могли самостоятельно выходить из дома.

«Следственными органами <...> незамедлительно организовано проведение проверки по данному факту по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.