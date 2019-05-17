Лазарев потребовал убавить мощность кондиционеров на «Евровидении»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,65 0 EUR Бирж. 72,21 -0,24 Brent 72,99 +1,35% USD Нал. 65,26 63,60 EUR Нал. 73,10 71,20 USD ЦБ 64,56 -0,29 EUR ЦБ 72,37 -0,32 EUR/USD 1,1172 -0,0028 BTC/USD Бирж. 7 852,10 -278,40 IMOEX 2 581,11 +1,04% RTSI 1 261,33 +1,15% DJIA 25 862,68 +0,84% Nasdaq 7 898,05 +0,97%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
American Express $140 (+16,33%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
BRENT $77 (+8,04%) прогноз Commerzbank к 30.06.19
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
American Express $140 (+16,33%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
BRENT $77 (+8,04%) прогноз Commerzbank к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 64,56 (-0,29) Quote, 16 мая, 13:09
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 72,37 (-0,32) Quote, 16 мая, 13:09
Объявлены имена вторых десяти финалистов «Евровидения-2019» в Тель-Авиве Общество, 02:11 Лазарев потребовал убавить мощность кондиционеров на «Евровидении» Общество, 02:07 ФАС обвинила «МегаФон» в дискриминации частных компаний Технологии и медиа, 01:45 В США арестовали Челси Мэннинг за молчание по делу WikiLeaks Общество, 01:13 СК начал проверку данных об оставленной в московской поликлинике девочке Общество, 01:12 Group-IB сочла уязвимыми голосования по СМС на фоне скандала в «Голосе» Общество, 00:46 В Шереметьево назвали причину аварийной посадки лайнера из Казахстана Общество, 00:14 Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения-2019» Общество, 00:13 Доходы Трампа в 2018 году превысили $420 млн Общество, 00:09 Зеленский попросил HR-агентства помочь с подбором кадров Политика, 00:02 Как инвестировать во время санкций и торговых войн РБК и Сбербанк Первый, 16 мая, 23:26 Сергей Лазарев выступил с песней Scream на «Евровидении» Общество, 16 мая, 23:17 Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке Общество, 16 мая, 23:08 В Шереметьево самолет из Казахстана совершил аварийную посадку Общество, 16 мая, 22:52
Общество ,  
0 
Лазарев потребовал убавить мощность кондиционеров на «Евровидении»

Российский певец Сергей Лазарев во время пресс-конференции поблагодарил поклонников, которые отдали за него голоса, что помогло ему пробиться в финал песенного конкурса «Евровидение-2019», передает «РИА Новости».

«Спасибо всем, кто голосовал за меня. Признаться, я нервничал сегодня во время выступления. Это было волнительно», — заявил артист.

При этом он пожаловался на сильную работу кондиционеров в выставочном центре в Тель-Авиве, где проходят выступления артистов. «Здесь очень холодно. Возможно, причиной тому кондиционеры. Убавьте их, пожалуйста, это желание всех нас», — отметил Лазарев.

Общество
Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения-2019»

Певец также рассказал, что накануне выступления у него были проблемы с шеей. 15 мая, как уточнил Лазарев, он обратился из-за этого к врачу, однако сейчас с ним все в порядке.

Сергей Лазарев по итогам второго полуфинала сумел пробиться в финал «Евровидения-2019». Вместе с ним в финал попали представители Северной Македонии, Нидерландов, Албании, Швеции, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии и Мальты.

Фотогалерея 
Кто прошел в финал «Евровидения-2019» после первого тура. Фоторепортаж

В первом полуфинале, который прошел 14 мая, право поучаствовать в финале конкурса получили Австралия, Словения, Кипр, Эстония, Чехия, Исландия, Сан-Марино, Белоруссия, Греция и Сербия.

Финал «Евровидения-2019» состоится в субботу, 18 мая. Помимо вышеуказанных участников в него автоматически попали представители Великобритании, Германии, Испании, Италии, Франции и Израиля (как хозяйка мероприятия).

Теги: «Евровидение», Сергей Лазарев, кондиционеры
Материалы по теме
Сергей Лазарев выступил с песней Scream на «Евровидении»
Общество
Хакеры взломали онлайн-трансляцию «Евровидения» с угрозой ракетной атаки
Политика
Объявлены имена первых десяти финалистов «Евровидения-2019» в Тель-Авиве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter