Лазарев потребовал убавить мощность кондиционеров на «Евровидении»

Российский певец Сергей Лазарев во время пресс-конференции поблагодарил поклонников, которые отдали за него голоса, что помогло ему пробиться в финал песенного конкурса «Евровидение-2019», передает «РИА Новости».

«Спасибо всем, кто голосовал за меня. Признаться, я нервничал сегодня во время выступления. Это было волнительно», — заявил артист.

При этом он пожаловался на сильную работу кондиционеров в выставочном центре в Тель-Авиве, где проходят выступления артистов. «Здесь очень холодно. Возможно, причиной тому кондиционеры. Убавьте их, пожалуйста, это желание всех нас», — отметил Лазарев.

Певец также рассказал, что накануне выступления у него были проблемы с шеей. 15 мая, как уточнил Лазарев, он обратился из-за этого к врачу, однако сейчас с ним все в порядке.