ФАС обвинила «МегаФон» в дискриминации частных компаний

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала «МегаФон» нарушившим закон о защите конкуренции в части создания дискриминационных условий для частных компаний. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По результатам проведенного расследования антимонопольная служба установила, что условия договоров с организациями без государственного участия в капитале существенно отличаются от условий договоров с организациями с государственным участием в капитале», — говорится в сообщении.

В ФАС отметили, что была выявлена разница, которая может достигать до 10 раз. Как пояснил регулятор, компании с госдолей могли платить в несколько раз меньше, чем частные. «В частности, речь идет о нарушениях при осуществлении банками информационных, сервисных и транзакционных рассылок СМС-сообщений», — уточнили в ведомстве.

Представитель «МегаФона» в разговоре с РБК заявил, что компания не согласна с решением ФАС. «После изучения мотивировочной части намерены его обжаловать. Компания неукоснительно соблюдает законодательство и не нарушает антимонопольных норм», — подчеркнул он.