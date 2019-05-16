В Дубае при крушении самолета погибли четыре человека

В Дубае при крушении самолета погибли четыре человека

Самолет DA42 потерпел крушение в международном аэропорту Дубая. Об этом сообщается на сайте местных властей со ссылкой на Главное управление гражданской авиации эмирата.

В результате погибли находившиеся на борту трое британцев и один гражданин ЮАР. Самолет зарегистрирован в Великобритании.

Отмечается, что борт выполнял исследовательский полет с целью «калибровки наземных навигационных систем». Аэропорт Дубая работает в штатном режиме.

Накануне в Нью-Йорке частный вертолет потерпел крушение и упал в реку Гудзон, Пилот не долетел до взлетно-посадочной площадки между 30-й улицей на Манхэттене и Гудзоном. В вертолете находился только пилот, он получил травму руки.

